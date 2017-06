Der Sachsenring erwartet zum 90. Geburtstag hohen Besuch aus der Motorsportszene. Als Gäste haben sich unter anderem der fünfzehnfache Weltmeister Giacomo Agostini, der dreifache Weltmeister Freddie Spencer und Max Deubel, vierfacher Weltmeister im Seitenwagenfahren, angekündigt. Motorsportfans können am Jubiläumswochenende ihren Idolen auf dem Sachsenring ganz nah sein und den sogenannten "Classic Kings" beim Rennen zujubeln. In 15 verschiedenen Automobil- und Motorradklassen gehen mehr als 700 Fahrer an den Start. Die Fans sind voller Vorfeude. Im Vorjahr zählten die Veranstalter 30.000 Besucher zur ADAC Sachsenring Classic.