Was für ein Sommer! Ein Konzerthighlight jagt das nächste. Am Mittwoch, 12. Juli 2017, kommt Tom Jones zu einem Konzert in die Junge Garde nach Dresden. Wussten Sie, dass Tom Jones auch "Der Tiger von Wales" genannt wird? Grund genug, exklusive Konzerttickets mit einem verrückten Spiel unter die Hörer zu bringen.