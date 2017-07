Als sie im Krankenhaus erwacht, ist nichts mehr wie zuvor. Sie hat alles vergessen, was bisher in ihrem Leben geschehen ist. Alles gelöscht. Selbst ihr Sohn ist für sie ein Fremder. Bald steht die Diagnose fest: Amnesie. Eine rastlose Suche nach der Vergangenheit beginnt. Bekannte, Freunde, Familie - alle Menschen, die um sie sind, muss sie neu kennenlernen.

Nicht nur ihre eigene Lebensgeschichte hat sie vergessen, auch viele Fakten. Sie weiß nichts von der DDR, in der sie fast 30 Jahre lebte. Ihre Englischkenntnisse sind nur noch bruchstückhaft. Für ihren Beruf als Klinikreferentin fehlt ihr jegliches Wissen. Doch das Leben geht weiter. Sie muss den Alltag bewältigen. Ihr Arbeitgeber kündigt, die Krankengeldzahlung endet. Sie landet in Hartz IV und ist auf Lebensmittelspenden von der Berliner Tafel angewiesen.



Ihre Freundin Katharina beschreibt die erste Begegnung mit Jeanette so: "Es hat mich entsetzt. Sie hat ja jetzt so massive Probleme: keine Freunde mehr, keine Familie, keine Vergangenheit, keine Arbeit, kein Geld, kein Zuhause. Das ist das volle Paket, das kann man ja gar nicht aushalten."