Sarahs Familie streitet mit Hilfe von Anwältin Uta Reulecke um die Anerkennung der Krankheit durch das Landesverwaltungsamt. Sie sagt: "Ich hab' eigentlich das Gefühl, dass von Anfang an in der Akte ein bisschen der Wurm ist (...), dass die Leute die Krankheit nicht verstehen. Das ging in der Schule los, das ging beim Versorgungsamt weiter, dass da merkwürdige Aktennotizen in der Akte sind: 'fällt einfach um'" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK