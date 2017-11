Musik und Gehörlosigkeit, wie passt das zusammen? Sie macht es möglich: Laura M. Schwengber. Die 27-Jährige ist Dolmetscherin für Deutsche Gebärdensprache. Und sie liebt Musik. In ihrem Beruf bringt sie beides zusammen: Sie dolmetscht Konzerte und Musikvideos in Gebärdensprache, darunter namhafte Bands wie Die Toten Hosen, Max Mutzke, Silbermond. Doch nicht nur die Liedtexte sind Teil ihrer Übersetzung, sondern auch die Musik. Spielt eine Geige ein herzzerreißendes Solo, dann sieht man das ihrer Mimik und Gestik genauso an, wie wenn ein Rapper einen derben Witz macht. Das macht ihre Übersetzungen so besonders - und so beliebt.



Inzwischen ist sie ständig auf Achse und wird von verschiedenen Musikern oder Veranstaltungshäusern gebucht. Es scheint sich herumzusprechen, dass Musik nicht nur etwas für Hörende ist!

Auch die Musiker sind begeistert, wenn Laura loslegt: hier Frank Dellé bei einer Probe. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk