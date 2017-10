Brit Melters ist eine kluge, mutige und witzige Frau. Ihre Leidenschaft gehört Dingen, für die es Mumm braucht: Klettern, Fallschirmspringen, Reiten. Beruflich ist sie Fallschirmlehrerin, unterwegs überall in der Welt. Bis zu jenem Tag, an dem ein unglaublicher Unfall ihrem Leben eine Wende gibt. Seitdem ist die 42-Jährige querschnittsgelähmt. Plötzlich braucht die Lebensmutige Pflegekräfte rund um die Uhr, kann lange Zeit nur liegen. Und sie muss täglich gegen die Schmerzen ankämpfen: "Die Nervenenden sind immer am Schreien", gesteht sie.