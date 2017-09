Anastasia ist Initiatorin des Fotoprojekts "AnderStark", bei dem Frauen mit Muskelerkrankung im Mittelpunkt stehen. Sie werden in unterschiedlichen Lebenssituationen und Stimmungslagen fotografiert, so dass man einen Einblick in das Leben einer körperlich eingeschränkten Frau bekommt. Der im Herbst 2012 erschienene gleichnamige Bildband thematisiert auch Themen wie Erotik und Sexualität. Die Motive, die Anastasia für ihr Fotoprojekt auswählte, sollten vor allem Nichtbehinderte erreichen. Anastasia war zwei Jahre alt, als sie die Diagnose Muskelschwund bekam. Bei der Erbkrankheit verliert der Körper nach und nach an Kraft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK