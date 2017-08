Maria und Paul fühlen sich mit ihren 50 Jahren nicht alt genug, um nur an sich oder gar schon an die Rente zu denken. Ihre vier Kinder sind erwachsen, und nur der 17-Jährige Florian lebt noch zu Hause. Nun fehlt noch etwas. "Wir wollen noch eine Aufgabe", sagen sie. Deshalb haben sie sich etwas Besonderes vorgenommen: Sie möchten ein behindertes Kind zur Pflege in ihre Familie aufnehmen. Woher nehmen Maria und Paul die Kraft und die Zuversicht für dieses Vorhaben, das ihr Leben komplett verändern wird?