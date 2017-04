Yvonne Weindel ist eine starke Frau. Sie tanzte an der renommierten Palucca-Schule in Dresden und wurde später Journalistin. Sie arbeitete für den deutsch-französischen Kultursender "arte" im Ausland, schrieb für die Wochenzeitung "Die Zeit" und ist derzeit Theater-Pädagogin am Theater der Jungen Welt Leipzig. Ganz nebenbei ist sie glücklich verheiratet und hat drei Kinder. Eigentlich könnte man sagen, sie hat sehr viel Glück gehabt in ihrem Leben.

Bildrechte: dpa

Doch bis heute ist ALS unheilbar. Und die Krankheit ist gnadenlos. Stück für Stück verliert Yvonne Weindel die Kontrolle über ihren Körper. Es begann mit der rechten Hand und setzte sich fort über den ganzen Arm. Jetzt geht es auf der linken Seite los, ihre Sprachmuskeln wollen auch schon nicht mehr richtig gehorchen. "Es ist einfach so, dass ich für ganz viele Dinge keine Kraft mehr habe", sagt sie. Trotzdem fährt sie aller zwei bis drei Monate nach Berlin zu Ärzten in der Charité, auch wenn sie wenig Hoffnung auf gute Nachrichten hat: "Dieser Termin in Berlin ist immer nur aller paar Monate, und das ist für mich die Konfrontation mit meiner Krankheit. Ich weiß, in Berlin wird nichts kommen, aber es ist für mich wichtig, um mich mit der Krankheit zu beschäftigen." In der Hauptstadt ist eines der wenigen ALS-Zentren in Deutschland. Im ganzen Land leiden 8.000 Menschen an dieser Krankheit. Selbst unter Medizinern ist der Krankheitsverlauf oft unbekannt.