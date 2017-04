Oswald, der Älteste, ist der Vorkämpfer. Mit fünf Jahren ist er in ein Heim für behinderte Kinder gekommen, genau wie später seine Brüder. Weit weg vom Elternhaus in einem fränkischen Dorf. "Entwöhnung" hieß das in den 1960er-Jahren. Sein Bruder Roland erinnert sich: