Nicole hat ihre Parkinson-Symptome mit Tabletten noch sehr gut im Griff. An guten Tagen merkt man ihr nichts an. An schlechten Tagen zieht Nicole das Bein nach, schlurft und kann mit der rechten Hand kaum eine Suppe umrühren. "Alles dauert drei Mal so lange, ich bin dann wie eine lahme Schnecke", sagt sie. Rausgehen mag sie dann auch nicht, sie hasst es, wenn die Leute sie fragen, „was hast du am Bein?“ Denn niemand denkt an Parkinson bei einer attraktiven Frau im besten Alter. Unterkriegen lassen will Nicole sich nicht. Hat sich nach der Diagnose beruflich neu orientiert und fertigt mittlerweile in einer eigenen kleinen Werkstatt Geschenke und Deko-Artikel für Festlichkeiten an.