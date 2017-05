Hoch ging es her, nachdem das Bundesteilhabegesetz in den Ausschüssen diskutiert wurde. Behinderte demonstrierten regelmäßig und vehement dagegen, ketteten sich an, pfiffen, trommelten, verfassten Petitionen: Das Gesetz wäre so, wie es ist, nicht "ihr Gesetz". Ein individuelles Leben könnte noch schwerer werden, als es sowieso schon ist. Und wo es möglich ist zu sparen, könnte noch mehr gespart werden als bisher, so die Befürchtung. Das sieht auch Roland Frickenhaus vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen so.

Das Ziel ist im Grunde schon, die Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern, zu verbessern, zu fördern, zu stärken. Das ist der eine Teil, die Verbesserung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Spargesetz. Roland Frickenhaus, Paritätischer Wohlfahrtsverband Sachsen

Kathrin Fickardt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Kathrin Fickardt aus Heldrungen erlebt, wie schwer es schon ohne neues Bundesteilhabegesetz ist, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die 48-Jährige lebt mit einer Muskelschwunderkrankung und wird seit zwei Jahren rund um die Uhr von ihrer Mutter versorgt. Auch Freunde aus Kindertagen helfen unentgeltlich, um die Mutter zu entlasten. Doch Kathrins Mutter ist mittlerweile 83 Jahre alt. Ewig kann es so nicht weiter gehen, und die Mutter möchte ihre Tochter versorgt wissen.

Es ist schön, wenn ich weiß, ich kann beruhigt dann mal weggehen, wenn sie versorgt ist. Das ist das, was mir sehr am Herzen liegt, und nicht, dass sie abgeschoben wird in ein Heim wie ein Stück Vieh. Kathrins Mutter

Auch Kathrin möchte unbedingt in ihrem Heimatort bleiben und nicht im Heim leben. Sie will leben, lachen, anderen etwas geben, dabei sein wie jeder andere Mensch auch. Soweit es ihr mit Rollstuhl und schwindenden körperlichen Kräften möglich ist. "Ich weiß viel zu sehr, was Leben ist", sagt sie.

Ich bin hier aufgewachsen. Ich kenne hier Menschen. Ich habe eine Kirchgemeinde, zu der ich gehöre. Ich habe Hobbys, die ich hier auch tun kann. Das ist mein zu Hause. Kathrin Fickardt

Damit sie in der Heimatstadt, im Elternhaus wohnen bleiben kann, stellte Kathrin bereits vor zwei Jahren einen Antrag auf ein eine sogenanntes Persönliches Budget. Damit will sie Hilfe ins Haus holen, eine Assistenz für den ganzen Tag. Mancherorts ist das kein Problem, wie in Berlin oder Dresden. Doch bei ihr in Heldrungen sieht das anders aus. Das Sozialamt lehnt ab. Kathrin beschließt zu kämpfen. Kathrin steht im Leben. Die Kindersingewoche der Heldrunger Kirchgemeinde ist seit 20 Jahren ihre ehrenamtliche Aufgabe. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK