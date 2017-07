Martin Park ist Referendar an einem Gymnasium nahe Freiburg - und blind. Seine Schüler haben sich längst an ihren Lehrer gewöhnt. Sie verhalten sich außergewöhnlich ruhig für eine Klasse pubertierender Schüler.

Die Jugendlichen hier müssen sich selber disziplinieren. Funktioniert die Technik nicht, machen die Schüler ihren Lehrer schnell darauf aufmerksam. Dann wird es ruhig im Klassenzimmer, und es wird konzentriert gearbeitet. Statt Kreide und Tafel benutzt Martin Smart-Board, Laptop und Beamer. "Das ist viel besser am Computer", sind sich die Schüler einig. Nach einem Jahr Unterricht an der Schule sitzt bei Martin jeder Handgriff.

Mutter Edith geht mit Martin spazieren. Bildrechte: WDR/MDR

Martin hofft, nach dem Referendariat an der Schule bleiben zu können, mit der er vertraut ist. Denn Nachwuchs steht ins Haus. Doch es kommt anders. Das baden-württembergische Schulministerium bietet Martin eine Stelle im 200 km entfernten Kirchheim unter Teck an. Er und seine schwangere Frau Ester müssen umziehen. In Freiburg lassen sie viele Freunde zurück und Ester eine Stelle als Organistin. Nun muss alles neu organisiert und erobert werden. Zum Glück ist Martin die Stadt vertraut. In Kirchheim ist er aufgewachsen und auch seine Mutter lebt noch hier. Sie habe ihren Martin "nie in Watte gepackt", sondern gefordert wie ein sehendes Kind.