Vor der Transplantation war der Unterschied zwischen den Brüdern noch deutlicher. Durch sein krankes Herz konnte Tobis Körper nicht mehr weiter wachsen: "Mein Herz hat das alles aufgehalten. Alles, was überlebensnotwendig ist, hat mein Gehirn angelassen und alles, was nicht, hat es ausgelassen. Auch den Wachstumsprozess und so", weiß er. Bildrechte: WDR/Katharina Köster