WenDo-Trainerin Sabine Lubetzki Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dass der Kollege in der Werkstatt übergriffig war, sie an die Brust gefasst hat, bis hin zu Schlimmerem. Ich habe auch Geschichten von Vergewaltigungen gehört. Oder manche Frauen erinnern sich im Kurs, dass ja der Nachbar, der immer so nett war, sie als Mädchen begrapscht hat. Aber leider wird einer Frau oder einem Menschen mit einer Behinderung, vor allem mit einer geistigen Behinderung, meist weniger geglaubt: Die bildet sich das ein. Das hat die sich ausgedacht. Die ist ja sowieso dumm.