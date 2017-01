Der Olympia-Sieger von Rio de Janeiro habe "unter schwierigen Umständen Größe, Stehvermögen und Biss" gezeigt, begründeten die Veranstalter des SemperOpernballs ihre Entscheidung. Hambüchen, als größtes deutsche Turnertalent aller Zeiten, blieb der ganz große Triumph lange verwehrt. Die Qualifikation für Olympia 2016 in Rio de Janeiro schaffte er nur noch über den Mannschaftswettbewerb. Als er sich dort durchsetzen konnte, überraschte er mit einem der emotionalsten Momente der Olympischen Spiele: Er holte Gold am Reck! Fabian Hambüchen sei nicht nur Ausnahmesportler, sondern "Vorbild und Mutmacher für die Jugend und jeden, der vor vermeintlich unüberwindbaren Hürden steht." Er wird den Preis am 3. Februar persönlich in Dresden entgegennehmen.