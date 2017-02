Die schönste Nacht des Jahres beginnt, wenn sich am 3. Februar die Tore der berühmten Semperoper feierlich öffnen. 2.500 Gäste in der Oper feiern einen prachtvollen Ball mit prominenten Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Sport und Wirtschaft. Unter anderem sind dabei Musiklegende Peter Maffay, Conchita Wurst, Schauspieler Dieter Hallervorden, Fußball-Legende Matthias Sammer, Verona Pooth und Spitzensportler Fabian Hambüchen. Der Abend garantiert ein mitreißendes Programm und den spektakulären Walzer der Debütanten. Von Gesang, Tanz bis hin zu Ballett und Akrobatik - das Programm ist so facettenreich wie seine Gäste. Allein in Deutschland verfolgen jährlich mehrere Millionen TV-Zuschauer den SemperOpernball. Der MDR überträgt das Event live ab 20.15 Uhr.



Der 12. SemperOpernball steht unter dem Motto "Dresden strahlt – grenzenlos in alle Welt". Das neue Motto verbindet diesen Anspruch mit dem Ziel, durch den Opernball Brücken zu bauen und Dresden von seiner offenen Seite zu zeigen.