Vor dem Bundesliga-Spiel von EWE Baskets Oldenburg bei Aufsteiger Science City Jena am Dienstag (19 Uhr) plagen den Ex-Meister Personalsorgen. Grund ist eine Lebensmittelvergiftung, die bei fünf Spielern diagnostiziert wurde. Das teilte der Tabellenzweite am Montag mit.

"Ich bin dennoch guten Mutes, dass wir genug Energie haben, um in Jena zu bestehen", sagte Trainer Mladen Drijencic. Zwar reisten Nationalspieler Philipp Schwethelm und der US-Amerikaner Frantz Massenat am Montagnachmittag mit dem Team Richtung Jena, doch ihr Einsatz ist fraglich. Auch bei Brian Qvale, Dirk Mädrich und Jannik Freese, die zunächst in Oldenburg blieben, ist ungewiss, ob sie rechtzeitig für das Spiel fit werden. Offenbar haben sich die betroffenen Spieler am vergangenen Wochenende bei der Auswärtsfahrt zum Spiel bei Bayern München den Magen verdorben.