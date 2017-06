Patrik Hausding führt das Aufgebot der deutschen Wasserspringer bei der Europameisterschaft in Kiew an. Bundestrainer Lutz Buschkow nominierte neben dem Olympia-Dritten elf weitere Athleten für die Titelkämpfe vom 12. bis 18. Juni.

Sascha Klein fehlt bei der EM. Bildrechte: imago/Hentschel

Der Dresdner Sascha Klein fehlt bei den Titelkämpfen in der ukrainischen Hauptstadt, hat aber einen Start bei der WM im Juli in Budapest noch fest im Blick. "Ich habe mit meiner Familie noch einmal alles besprochen", sagte Klein: "Gemeinsam haben wir dann entschieden, dass ich zur WM nach Budapest fliegen werde. Das wird dann definitiv mein letzter Wettkampf." Mit Hausding hatte sich Klein bei der WM 2013 im Synchron vom Turm WM-Gold geholt und insgesamt neun EM-Titel in Folge gefeiert.