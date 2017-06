Diskus-Olympiasieger Christoph Harting ist beim Leichtathletik-Meeting vor 5.000 Zuschauern in Dessau-Roßlau nicht der große Wurf gelungen. Der Berliner belegte Platz fünf. Dem 26-Jährigen gelang im Paul-Greifzu-Stadion nur ein gültiger Versuch mit 61,08 Meter. Der Sieg ging an Lukas Weißhaidinger aus Österreich (64,67). Noch letztes Jahr hatte Harting mit 68,06 Meter den Meeting-Rekord aufgestellt.

Damit muss der 26-Jährige weiter darauf warten, die geforderte Norm von 65 Metern für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften vom 5. bis 13. August in London zu knacken. Die nächste Gelegenheit gibt es am Sonntag in Stockholm, wo er auch gegen den seinen älteren Bruder Robert antreten wird.