Weltmeister-Trainer Frank Embacher geht juristisch gegen den Deutschen Schwimm-Verband vor. Der DSV hat den zum Jahresende auslaufenden Vertrag Embachers als Stützpunkttrainer in Halle/Saale nicht verlängert. "Ich habe schon Klage eingereicht", sagte der Trainer des zurückgetretenen Ex-Weltmeisters Paul Biedermann am Donnerstag. Seine Schwimmer trainiert der 52-Jährige auch nicht mehr: "Ich bin heute nicht um sechs Uhr morgens aufgestanden."

Nach einer wochenlangen Hängepartie um die Verlängerung der Verträge der Stützpunktrainer hatte sich Embacher nach eigener Aussage darauf verlassen, dass es zumindest 2017 für ihn in Halle/Saale weitergehe. Entsprechende Signale habe Embacher vom Deutschen Olympischen Sportbund, vom Staatssekretär des Landes-Innenministeriums Sachsen-Anhalts und von Chefbundestrainer Henning Lambertz erhalten.

Paul Biedermann mit Trainer Frank Embacher. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

"Und dann kommt am 24. Dezember ein Brief vom DSV, dass man ab 1. Januar auf meine Arbeit verzichtet. Das waren tolle Weihnachten", erklärte Embacher. Zwei Tage zuvor habe er noch Weihnachtsgrüße des DSV erhalten. Die neue DSV-Präsidentin Gabi Dörries wollte sich mit Hinweis auf das "schwebende Verfahren" nicht näher äußern. Lambertz kehrt kommende Woche aus dem Urlaub zurück. Offen ist zudem, inwieweit Halle/Saale überhaupt Bundesstützpunkt der Schwimmer bleibt. Im Gespräch ist eine Zusammenlegung mit Magdeburg oder die Aufgabe zugunsten von Potsdam/Berlin.



Embacher ist seit 23 Jahren Stützpunkttrainer in Halle/Saale. 2009 führte er Paul Biedermann zu zwei WM-Titeln und Weltrekorden über 200 und 400 Meter Freistil.