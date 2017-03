Kugelstoß-Europameister David Storl hat die Titelverteidigung bei der Hallen-EM in Belgrad verpasst. Mit 21,30 Metern gewann der 26-Jährige vom SC DHfK Leipzig am Sonnabend die Bronze-Medaille. Damit holte der DLV-Kapitän die fünfte Medaille für das deutsche Leichtathletik-Team.

Im vergangenen Jahr hatte Storl in Amsterdam zum dritten Mal in Folge den Titel bei der Freiluft-EM gewonnen. Als erstem Kugelstoßer gelang ihm der Hattrick. Bei den Olympischen Spielen in Rio hatte der Rochlitzer, auch gehandicapt von Knieproblemen, mit Rang sieben eine Medaille verpasst.