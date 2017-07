Das Speerwerfen der Frauen hat Favoritin und Weltmeisterin Katharina Molitor (Leverkusen) mit 61,16 Metern gewonnen. Überschwänglich feiern konnte sie nicht, denn schon am Sonntag wird sie beim Diamond-League-Meeting in London starten. Die WM-Norm hatte Molitor schon vor der DM in der Tasche. Die Erfurterin Charlotte Müller landete mit 49,10 Metern auf dem siebten Platz. Lotte Reimann (LC Jena) kam auf Rang neun (45,81 m).

Kann es auch mit dem Zahnstocher: Speerwerfer Thomas Röhler (Archiv). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei den Männern, die am Sonntag antreten (17:25 Uhr), hat Thomas Röhler schon in ganz andere Sphären geworfen. Die 93,90 Meter vom Diamond-League-Meeting in Doha am 5. Mai dieses Jahres bedeuteten einen neuen deutschen Rekord. Der Jenaer Olympiasieger ist damit der große Favorit, auch wenn er erst am vergangenen Sonntag von der deutschen Nummer zwei Johannes Vetter beim Diamond-League-Meeting in Paris entthront wurde. Da neben Röhler und Vetter auch Andreas Hofmann, Julian Weber und der der Dresdner Lars Hamann die WM-Norm schafften, wird es interessant zu sehen, welches Trio aus diesem Quintett letztlich nach London darf.