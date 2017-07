Sara Gambetta hat in Erfurt ihren erstden deutschen Meistertitel gewonnen. Die Leipzigerin setzte sich in Abwesenheit von Seriensiegerin Christina Schwanitz mit 17,38 m vor der früheren Hallen-EM-Dritten Josephine Terlecki aus Halle/Saale (16,69 m) durch. Bronze ging an Alina Kenzel (Waiblingen/16,76 m). Mit weniger als 17,38 Metern hat seit der Wiedervereinigung vor 27 Jahren keine Athletin gewonnen. "Das Niveau war nicht sehr. Ich wollte einfach zu viel und habe im Kopf übersteuert", sagte die Siegerin nach dem Wettbewerb. Die Siegerweite hätte nicht für das WM-Ticket gereicht. Die geforderten 18 Meter hat Gambetta in dieser Saison aber schon überboten. Sie ist damit die einzige Deutsche, die sich für die WM in London qualifiziert hat.