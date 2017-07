Zu den Medaillenanwärtern im DLV-Team gehört auch Speerwerfer Johannes Vetter. Der Dresdner, der aktuell für die LG Offenburg startet, stieg am Dienstag mit einem deutschen Rekord beim Leichtathletik-Meeting in Luzern zur Nummer zwei der ewigen Speerwurf-Bestenliste auf. Vetter siegte mit 94,44 m im vierten Versuch und verbesserte damit die erst rund zwei Monate alte Bestmarke des in der Schweiz zweitplatzierten Olympiasiegers Röhler (89,45 m) um 54 Zentimeter. Weiter als Vetter in Luzern warf seit der Einführung des neuen Speer-Models im Jahr 1986 nur der Tscheche Jan Zelezny vor 21 Jahren bei seinem Weltrekord von 98,48 m in Jena.

Johannes Vetter Bildrechte: IMAGO