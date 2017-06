Leichtathletik | Team-EM Deutsche Leichtathleten siegen überlegen

Die deutschen Leichtathleten haben zum dritten Mal nach 2009 und 2014 die Team-Europameisterschaften gewonnen. Sechs Wochen vor der WM in London siegten die DLV-Athleten am Sonntag in Lille überlegen mit 321,5 Punkten vor Polen (295) und der französischen Auswahl (270). Die Russen, die den Wettbewerb seit der Premiere im Jahr 2009 viermal dominiert hatten, fehlten wegen des Dopingskandals.