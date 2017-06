Im gut gefüllten Dynamo-Stadion trafen die beiden Teams aufeinander die vor 15 Jahren um den Aufstieg in das deutsche Football-Oberhaus gekämpft hatten - und seither ununterbrochen in der GFL unterwegs sind. Die Monarchs, einziges ostdeutsches Team in der Football-Bundesliga standen vor der Partie auf Rang vier, zwei Plätze hinter den Kielern.