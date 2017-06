Kickoff für das Jubiläumsspiel im DDV-Stadion ist am 10. Juni um 18:00 Uhr. Der MDR zeigt das Spiel live im Internet unter mdr.de ab 17:45 Uhr.

In der aktuellen Saison steht das Dresdener Team nach zwei Siegen gegen die Hildesheim Invaders und einem weiteren Sieg gegen die Berliner Adler auf Platz vier. Zuletzt gab es eine bittere Niederlage gegen den deutschen Rekordmeister aus Braunschweig. Die Sachsen verloren gegen die New Yorker Lions klar mit 7:47.

Die Dresden Monarchs sind das erfolgreichste Team Ostdeutschlands im American Football. Ihre Geschichte begann vor 25 Jahren - im Juni 1992. Seinen Ursprung hatte der Verein jedoch in Radeberg. Hier gründeten Anfang 1992 footballbegeisterte Sachsen die "Saxonia Monarchs". Mit der Umsiedlung folgte die Namensänderung. Den Spielbetrieb aufgenommen hat der Verein 1993. Sechs Jahre später waren die Dresdener bereits in der 2. Bundesliga angekommen und 2002 schafften sie schließlich den Aufstieg in die GFL.