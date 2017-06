Kanu-Slalom | Weltcup Erfolgreicher Auftakt bei Heimweltcup

Der Deutsche Kanuverband ist erfolgreich in den Heimweltcup in Markkleeberg gestartet. Alle 18 Boote des DKV konnten sich am Freitag für die Halbfinals qualifizieren. Ein besonderes Ausrufezeichen setzten dabei die zwei Lokalmatadoren Franz Anton und Jan Benzin.