Derzeit geht es für die deutschen Fechter bei der Heim-WM in Leipzig um die Ehre und den wohl prestigeträchtigsten Titel. Dabei könnte der Druck nicht größer sein. Im vergangenen Jahr waren die deutschen Fechter in Rio erstmals seit 36 Jahren ohne olympische Medaille geblieben und haben inzwischen einen Umbruch eingeleitet. Acht der 24 deutschen Starter sind erstmals bei einer WM am Start. Bei der letzten WM in Moskau 2015 hatten Hartung im Einzel und die Säbel-Herren jeweils Bronze gewonnen.

Den sogenannten Druck merkte man den deutschen Fechtern am ersten Finaltag direkt an. Schon im Achtelfinale war überraschend Schluss für den Mitfavoriten Max Hartung. Der WM-Dritte von Moskau verlor mit 11:15 gegen den Ungarn Andras Szatmar. In der gleichen Runde erwischte es ebenso seinen Dormager Vereinskollegen Matyas Szabo. Szabo konnte ebenso nicht an seine zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen und verlor mit 11:15 gegen den Israeli Kostiantyn Voronov. Ein schnelles Aus für die hochgehandelten Deutschen. Hätten beide Athleten ihre Achtelfinals gewonnen, wäre einem der beiden Vereinskollegen eine Medaille nicht mehr zu nehmen gewesen. In einem möglichen Viertelfinale wären dann beide gegeneinander um den Einzug ins Halbinale und die damit verbundene sichere Medaille angetreten.



Szabo zeigte sich kurz nach dem Ausscheiden geknickt: "Wir haben uns zu viel vorgenommen und waren mit dem Kopf schon im Viertelfinale. Das hat uns das Genick gebrochen."

Florettfechterin Anne Sauer zeigte sich dagegen in bester Form und überraschte die Zuschauer und ihren Trainerstab mit einer frechen Offensivtaktik und vielen gegnerischen Treffern. So konnte sich die Tauberbischofsheimerin mit starken Auftritten bis in das Viertelfinale durchkämpfen. Im Achtelfinale gelang ihr sogar das Kunststück, gegen die Südkoreanerin Jeon Hee-Sook einen zwischenzeitlichen 4:9-Rückstand aufzuholen. In der Runde der letzten Acht traf die 26-Jährige auf die aktuelle EM-Dritte Ysaora Thibus aus Frankreich. Diese stellte sich letztendlich als zu starke Gegnerin heraus. Sauer verlor deutlich mit 8:15 und verpasste haarscharf die erste Medaille für den DFB.



DFB-Sportdirektor Sven Ressel zog nach den ersten Finaltag folgendes Fazit: "Das Fazit des Tages ist etwas zwiegespalten. Natürlich haben wir uns bei den Säbel-Herren etwas mehr erhofft, aber Anne hat einen hervorragenden Wettkampf abgeliefert und tolle Gefechte gezeigt." Bildrechte: IMAGO

Über dieses Thema berichtet "Sport im Osten" MDR Fernsehen | 22.07.2017 | ab 14:00 Uhr