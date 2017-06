Schwimmen | Deutsche Meisterschaften Magdeburgerin Hentke mit Weltjahresbestzeit zur WM

Franziska Hentke hat bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin das WM-Ticket gelöst. Die Magdeburgerin gewann am Sonnabend das Finale auf ihrer Paradestrecke 200 Meter Schmetterling. In Weltjahresbestzeit von 2:06,18 Minuten unterbot die 28-Jährige auch die Endlaufnorm für die WM in Budapest (14. bis 30. Juli).