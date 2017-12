Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft bekommt es am Dienstag, dem 5.12., in einem Testspiel in Dresden erneut mit der tschechischen Auswahl zu tun. Für das deutsche Team um Cheftrainer Marcel Loosveld ist es nach dem 2:13 in Pilsen am vergangenen Samstag die nächste Chance, gegen eine europäische Spitzenmannschaft zu bestehen. Tschechien steht in der Weltrangliste auf Platz 19, das deutsche Team wird in dieser Liste nicht geführt, da es erst im vergangenen Jahr gegründet wurde.