Gold ging in der Duna Arena wie erwartet an die überragenden Chinesen Chen Aisen/Yang Hao (498,48) vor den Russen Alexander Bondar/Wiktor Minibajew (458,85). Für Hausding/Klein ist es die dritte WM-Medaille nach dem Sensations-Gold 2013 und Silber 2011.

Die Olympiazweiten von Peking bescherten dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) am vierten Wettkampftag das erste Edelmetall der Titelkämpfe in Ungarn. Für den Dresdner Klein war es der letzte Wettkampf seiner Karriere.



Seine Ehefrau drückte zum ersten Mal mit dem gemeinsamen Sohn Oskar (1) im Arm auf der Tribüne die Daumen. Trotzdem war Klein nicht sonderlich nervös. "Es fühlt sich wie jedes andere Mal auch an", hatte der 31-Jährige nach dem Vorkampf gesagt.



Der Olympiadritte Hausding startet noch am Dienstag im Team-Wettbewerb und ab Mittwoch vom 3-m-Brett. Bundestrainer Lutz Buschkow würdigte seine Musterspringer mit den Worten: "Sie waren die Garanten für Leistung für den gesamten Deutschen Schwimm-Verband."