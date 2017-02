Leichtathletik | ISTAF Indoor Roleder glänzt in Berlin

Hauptinhalt

In der mit 12.600 Zuschauern ausverkauften Arena am Berliner Ostbahnhof konnten die Besucher am Freitagabend den deutschen Leichtathleten die Daumen drücken. Einen Sahnetag erlebte Cindy Roleder. Sie stellte eine neue persönliche Bestzeit auf.