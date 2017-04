Die Slalom-Kanuten kämpfen um die Plätze in der Nationalmannschaft. Prominente Namen wie Weltmeisterin Jasmin Schornberg, Europameisterin Ricarda Funk oder Olympiasieger Alexander Grimm sind am 29. und 30. April in Markkleeberg auf der Starterliste. Aber auch Lokalmatadoren wie Lena Stöcklin, Franz Anton und Jan Benzin vom Leipziger Kanu Club (LKC) wollen sich eine gute Ausgangsposition für den Start bei den internationalen Titelkämpfen in diesem Jahr sichern.

Mehr als 170 Sportler nehmen am Samstag und Sonntag an den Wettkämpfen in fünf verschiedenen Kajak- und Canadier-Disziplinen teil. Die Rennen beginnen jeweils 9 Uhr und enden gegen 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Entscheidung eine Woche später

Die entscheidenden Rennen für die internationale Qualifikation finden eine Woche später in Augsburg statt. Von den insgesamt vier Läufen bei beiden Wettkämpfen gehen die besten drei Ergebnisse in die Wertung ein. Je drei Kanuten pro Starterklasse erhalten am Ende das Ticket für die Nationalmannschaft und sind bei der EM im Juni in Slowenien sowie die WM im Herbst im französischen Pau bei den Titelkämpfen dabei.

