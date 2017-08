"Wir sind sehr glücklich Marcel in unserem Team zu haben. Er ist im Moment der bester Sprinter der Welt", sagte Team-Manager José Azevedo. "Ich freue mich absolut auf eine neue Herausforderung in neuen Farben. Für mich ist dieser Moment aufregend, denn mit diesem Schritt erhoffe ich mir natürlich auch neue Impulse", erklärte Kittel. Der Sprintstar, der in den vergangenen zwei Jahren für das belgische Team Quick Step-Floors fuhr, wird im neuen Team mit einem alten Bekannten fahren. "Ich freue mich auf die Mannschaft und vor allem darauf, mit Tony und einigen anderen deutschen Rennfahrern unterwegs zu sein", sagte Kittel. Der Thüringer fuhr mit Martin bereits vor zehn Jahren beim Thüringer Energie-Team und 2016 beim Team Etixx-Quick-Step im selben Team. Zudem hat Kittel nun Nachwuchssprinter Rick Zabel an der Seite.

Marcel Kittel (re.) und Tony Martin (li.) bei der Tour de France Seite an Seite. Bald auch im gleichen Trikot. Bildrechte: IMAGO