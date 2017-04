Kristina Vogel hat bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft im fernen Asien am Freitag ihre zweite Medaille gewonnen. In Hongkong gewann die zweifache Olympiasiegerin Gold im Sprint. Die 26 Jahre alte Erfurterin setzte sich im Finale gegen die Australierin Stephanie Morton klar in zwei Läufen durch und holte damit bereits ihren achten WM-Titel. Bronze ging an die Hongkong-Chinesin Wai-Sze Lee. Kristina Vogel (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Souveräner Finalauftritt

Vogel jubelte ausgelassen und drehte mit der Deutschland-Fahne über der Schulter ihre verdiente Ehrenrunde. Die Olympiasiegerin von Rio war auch bei der Bahnrad-WM in Hongkong eine Klasse für sich. Vogel krönte sich in Fernost nach 2014 und 2015 zum dritten Mal zur Sprint-Weltmeisterin und bestätigte ihren Triumph von Rio de Janeiro eindrucksvoll. Für Vogel war es die zweite Medaille in Hongkong, nachdem sie zum Auftakt den dritten Platz im Teamsprint mit Miriam Welte belegt hatte.

Ich bin sehr glücklich und stolz, dass ich nach den Olympischen Spielen in Rio meine Position in der Welt verteidigt habe. Es war ein hartes Stück Arbeit, vor allem im Halbfinale. Kristina Vogel

Die 23-Jährige siegte beim Nervenspiel im Finale gegen die Australierin Stephanie Morton klar in zwei Läufen siegte und schloss damit den strapaziösen Sprint-Wettkampf ohne Niederlage ab. Für Vogel bietet sich am Sonntag eine weitere Chance auf Edelmetall, wenn sie als Titelverteidigerin im Keirin an den Start geht. In der derzeitigen Form gilt die Ausnahmeathletin auch dort als Topfavoriten.

Männersprint: Chemnitzer Niederlag überzeugt

Im Sprintturnier der Männer weckte Max Niederlag aus Chemnitz realistische Medaillenhoffnungen. Der 23-Jährige raste zunächst in der Qualifikation zu einer persönlichen Bestzeit (9,66 Sekunden) über die 200m mit fliegendem Start und schaltete danach auf dem Weg ins Viertelfinale auch den Olympia-Zweiten Callum Skinner aus Großbritannien aus. "Ich muss versuchen, das Niveau zu halten", sagte Niederlag, und fügte mit Blick auf die Turnierfortsetzung am Sonnabend an: "Wenn ich gut regeneriere, habe ich gute Karten."



Nächster Gegner ist wieder ein Brite, diesmal Ryan Owens. "Ich war in der Quali schneller und muss das nur taktisch umsetzen. Es wäre mein Traum, ins Finale zu fahren", sagte der Sachse, der im vergangenen August bei den Sommerspielen wegen einer hartnäckigen Erkrankung alle Starts hatte absagen müssen. "Das Kapitel ist abgeschlossen", meinte Niederlag, der auch die Teamsprint-Enttäuschung vom ersten Wettkampftag weggesteckt hat. Nicht ganz so gut lief es bei Kersten Thiele in der 4000-m-Einzelverfolgung. Der Erfurter verpasste als Neunter in 4:20,052 Minuten die Rennen um die Medaillen. Weltmeister wurde der Australier Jordan Kerby.

sst/dpa/sid