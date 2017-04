Kristina Vogel hat bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Hongkong ihre zweite Goldmedaille gewonnen. Nach dem Sieg im Sprint setzte sich die Erfurterin auch im Keirin-Finale durch und verteidigte damit ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich. Für die 26-Jährige war es das insgesamt neunte WM-Gold. Silber ging an Martha Bayona Pineda aus Kolumbien und Bronze an Nicky Degrendele aus Belgien. Die zweite deutsche Fahrerin Emma Hinze (Cottbus) war zuvor in der Hoffnungsrunde ausgeschieden. Für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) war es am letzten Wettkampftag das fünfte Edelmetall.

Bildrechte: IMAGO