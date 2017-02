Kugelstoß-Welt- und -Europameisterin Christina Schwanitz hat sich erstmals seit drei Jahren wieder den nationalen Meistertitel in der Halle gesichert. Die Top-Favoritin vom LV 90 Erzgebirge gewann in der Leipziger Arena souverän mit der deutschen Saison-Bestweite von 18,50 Metern. Die Norm für die Hallen- EM Anfang März in Belgrad hatte die 31- Jährige vorher schon erfüllt. Als Zweite mit 17,28 Metern verfehlte U20- Weltmeisterin Alina Kenzel (Waiblingen) die EM-Norm um 42 Zentimeter. Lena Urbaniak (Filstal), die 2015 und 2016 gewonnen hatte, war diesmal nicht am Start.

Bildrechte: IMAGO