Erik Balnuweit (TV Wattenscheid/l.) und Alexander John (SC DHfK Leipzig/Mitte) laufen am Donnerstag in Zeulenroda. Bildrechte: IMAGO

Meeting in Zeulenroda Thüringer Hürdenstars auf WM-Norm-Jagd

Auf dieses Duell freuen sich die Leichtathetik-Fans am Donnerstag in Zeulenroda: Die beiden gebürtigen Thüringer Alexander John und Erik Balnuweit gehen an den Start und wollen der WM-Norm entgegenfliegen.