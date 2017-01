Rennfahrer Marvin Kirchhöfer verlässt die Formel-1-Nachwuchsschmiede GP2. Das gab der Leipziger am Dienstag bekannt. Der 22-Jährige fährt künftig in der ADAC GT Masters einen Mercedes-AMG. Sein genaues Team steht noch nicht fest.

"Ein weiteres Jahr in der GP2 war finanziell nicht möglich", sagte Kirchhöfer bei "motorsport-total.com". Schon den Saisonabschluss in Abu Dhabi verpasste der einzige deutsche GP2-Pilot wegen fehlender Sponsorengelder. In einem insgesamt enttäuschenden GP2-Jahr war der sonst so erfolgsverwöhnte Sachse nur auf Rang 17 gelandet. Der Höhepunkt war der Sprung auf das Podium in Monaco. Sein Team Carlin, das 2013 und 2014 noch die Vizemeisterschaft feiern konnte, zieht sich ebenfalls aus der Serie zurück. Die GP2 gilt als Nachwuchsschule der Formel 1. Technisch ist es die Vorstufe zur Königsklasse. Die späteren Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg und Lewis Hamilton holten sich hier ihren Feinschliff. Die GP2-Rennen finden im Rahmen der europäischen F1-Läufe statt, dazu kamen 2016 Sepang (Malaysia) und eben Abu Dhabi.