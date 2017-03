Heß hatte im vergangenen Jahr seinen internationalen Durchbruch geschafft. Zunächst gewann er bei der Hallen-WM in Portland die Silbermedaille, bei der Freiluft-EM in Amsterdam gab es für ihn dann Gold. Es war der erste EM-Titel eines deutschen Dreispringers nach 45 Jahren. Bei den Olympischen Spielen in Rio war Heß allerdings in der Qualifikation gescheitert.

Das deutsche Sprint-Trio mit Rebekka Haase, Lisa Mayer und Alexandra Burghardt hat eine Medaille bei der Hallen-EM der Leichtathleten in Belgrad verpasst. Im 60-Meter-Finale am Sonntag war Mayer als Fünfte in 7,19 Sekunden die schnellste Deutsche.



Gold ging an die Britin Asha Philip in 7,06 Sekunden. Zweite wurde die Ukrainerin Olesja Poch in 7,10 vor der zeitgleichen Polin Ewa Swoboda. Die Mannheimerin Burghardt kam als Sechste in der gleichen Zeit wie Mayer ins Ziel. 200-Meter-Spezialistin Haase vom LV 90 Erzgebirge wurde Achte in 7,21 Sekunden. Erstmals seit 29 Jahren hatten drei deutsche Sprinterinnen das Finale erreicht.