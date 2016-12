Der frühere Junioren-Weltmeister Max Hopp ist bei der Darts-WM in London in die zweite Runde eingezogen. Am letzten Erstrunden-Tag besiegte der 20-Jährige den favorisierten Niederländer Vincent van der Voort (Nr. 20 der Weltrangliste) mit 3:1. Hopps Gegner in der zweiten Runde am 28. Dezember ist der Belgier Kim Huybrechts.