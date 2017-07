MotoGP-Pilot Jonas Folger hat beim WM-Rennen bei Hohenstein-Ernstthal für eine Überraschung gesorgt: Beim letzten Rennen vor der fünfwöchigen Sommerpause hat er den zweiten Platz belegt. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Damit hätte ich heute nie gerechnet“, sagte Folger. Beim Heimrennen auf dem Sachsenring startete der 23-Jährige aus der zweiten Reihe und machte bereits am Start eine Position gut. Am Ende des Rennens musste sich der deutsche Hoffnungsträger lediglich Seriensieger Marc Marquez aus Spanien geschlagen geben. Als dritter kam der Spanier Dani Pedrosa auf das Podest. Zwei sechste Plätze waren bisher Folgers beste Ergebnisse in der Königsklasse. Bildrechte: IMAGO

Anders lief es für den früheren Weltmeister Sandro Cortese. Nachdem er im Qualifying der Moto2-Klasse überraschend den dritten Platz belegte, wurde er im WM-Lauf am Sonntag nur Achter. Der 27-Jährige konnte trotz des Ausfalls zweier Top-Piloten keinen Podestplatz erreichen. Mit knapp 15 Sekunden Rückstand auf WM-Spitzenreiter Franco Morbidelli kam Cortese ins Ziel. Sein Teamkollege Marcel Schrötter erreichte Platz neun. Er lag fast 18 Sekunden hinter der Spitze. Auf Platz zwei kam der Portugiese Miguel Oliveira vor dem Italiener Francesco Bagnaia. Cortese lag lange auf Platz sechs, musste aber wenige Runden vor Schluss zwei Fahrer passieren lassen. Bildrechte: IMAGO

Moto3-Fahrer Philipp Öttl hat auf dem Sachsenring den fünften Platz eingefahren. Öttl, der von der zweiten Startreihe aus ins Rennen ging, verlor zunächst in der ersten Runde vier Positionen, konnte diese aber schnell wieder gutmachen. Jedoch reichte die Aufholjagd nicht, um den Kontakt zur enteilten Fünfergruppe an der Spitze herzustellen. Am Ende profitierte Öttl vom Sturz des Italieners Tony Arbolino und rückte unter die ersten fünf. Das war das zweite Top-5-Ergebnis für den 21-Jährigen in diesem Jahr. In Argentinien landete er auf Platz vier. Als Erster fuhr WM-Spitzenreiter Joan Mir aus Spanien über die Ziellinie. Zweiter wurde der Italiener Romano Fenati, den dritten Platz belegte sein Landsmann Marcos Ramirez. Nicolo Bulega, ebenfalls Italien, wurde Vierter. Öttl fuhr beim Heimrennen sein zweitbestes Saisonergebnis ein. Bildrechte: IMAGO

Den sensationellen zweiten Platz von Jonas Folger sahen 77.343 Zuschauer. Insgesamt kamen an den drei Tagen 164.801 Besucher zum Traditionskurs. Der Rekord beim einzigen deutschen WM-Lauf wurde 2011 aufgestellt - damals kamen 230.133 Fans an die Strecke. Das WM-Rennen bei Hohenstein-Ernstthal war das letzte Rennen vor der fünfwöchigen Sommerpause. Das nächste findet am 6. August in Brünn/Tschechien statt.

bs