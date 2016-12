Nahezu unbedrängt von der Konkurrenz hat der WM-Vierte Nico Ihle auch am Freitag die 500 Meter bei den Eisschnelllauf-Meisterschaften im Sprint-Mehrkampf gewonnen. Nach dem dritten Streckensieg in Inzell ist dem Chemnitzer der dritte Titel in Serie im abschließenden 1000-Meter-Rennen kaum noch zu nehmen. In 35,17 Sekunden erreichte Ihle seine bisher schnellste Zeit in der Max-Aicher-Arena, nachdem er tags zuvor in 35,19 Sekunden siegte.

Sein Bruder Denny Ihle steigerte sich am zweiten Tag auf 35,69 Sekunden und ist damit im Klassement nach drei Strecken Zweiter. Der Inzeller Joel Dufter war wegen eines Virusinfekts nicht am Start.



Bei der Ausscheidung um den einzigen Startplatz für die Mehrkampf-Europameisterschaften in Heerenveen vom 6. bis 8. Januar setzte sich Claudia Pechstein am Freitag klar vor der Konkurrenz durch. Nach ihrer guten 1500-Meter-Zeit von 1:58,02 Minuten am Vortag entschied die 44 Jahre alte Berlinerin am Freitag auch die 3000 Meter in 4:05,93 Minuten zu ihren Gunsten.



dpa