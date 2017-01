Nach der gescheiterten Bewerbung für die Biathlon-Weltmeisterschaft 2020 will sich der Deutsche Skiverband mit Oberhof nun für die WM 2023 bewerben. "Wir gehen mit viel Power die Bewerbung für 2023 an. Es ist für uns sehr wichtig, Weltmeisterschaften zu bekommen, denn eine WM ist ein Schaufenster für die jeweilige Disziplin", sagte DSV-Präsident Franz Steinle am Samstag am Rande des Weltcups in Oberhof. Man gehe optimistisch in die neue Bewerbungsrunde und erhoffe sich von einer erfolgreichen Bewerbung einen weiteren Schub für den Biathlon-Sport in Deutschland.

Das Biathlon-Stadion an Oberhofer Grenzadler erlebt 2017 den 25. Weltcup der Skijäger. 2004 fand in der Arena sogar die Weltmeisterschaft statt. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister