"Wir wollen jetzt versuchen, die angekündigten Modernisierungen an der Bahn mit Unterstützung der Landesregierung trotzdem umzusetzen. Dann steigen auch unsere Chancen für die WM 2023", sagte Uwe Theisinger, der Sportdirektor und Geschäftsführer des Thüringer Rennschlitten- und Bobsport-Verbandes (TSBV). Das Wintersportzentrum in Thüringen hatte nicht den Zuschlag für die 50. Weltmeisterschaften erhalten. Stattdessen bekam am vergangenen Samstag das kanadische Calgary auf dem Kongress des Weltverbandes FIL im rumänischen Constanta den Zuschlag. Die Olympia-Stadt von 1988 hatte sich mit 20 zu 15 Stimmen gegen Oberhof durchgesetzt.