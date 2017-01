Die Liste der Reiter beim Weltcup in Leipzig ist Ihnen bekannt. Sie haben doch im Kopf bestimmt schon die ersten Springen gebaut?

"Wir haben die Reiterliste natürlich gesehen. Es sind Topreiter da. Das bringt ein Weltcup mit sich. Alle Reiter kennen wir. Einige Parcours haben wir fertig gemacht. Aber ich will mir die Pferde noch einmal in der Qualifikation angucken. Deshalb entscheiden wir erst am Samstag, wie wir am Sonntag den Parcours bauen."

Wie wird man überhaupt Parcours-Chef?

"Parcours-Chef wird man, wenn man wirklich sehr viel Spaß daran hat. Das ist die Voraussetzung, dass man das gern möchte. Das macht man nicht, um Geld zu verdienen oder weil man Langeweile hat. Das ist eine Passion. In Westfalen muss man sich über den Kreisreiterverband beim Landesverband anmelden. Dann macht man eine kleine Prüfung. Dann darf man Hindernisse bis 1,25 Meter bauen. Dann baut man einige Turniere und assistiert anderen Parcours-Chefs. Die letzte Prüfung wird in Warendorf gemacht [Sitz der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), Anm. d. Red.]. Das dauert in der Regel vier bis fünf Jahre, bis man national auf dem höchsten Niveau ist."

Für Reiter gibt es kaum etwas Größeres als ein Weltcup-Springen, außer natürlich Olympische Spiele. Wie viele haben Sie schon miterlebt?