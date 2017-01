Reitsport | "Partner Pferd" Deutsche Voltigierer bejubeln Dreifacherfolg

In der Leipziger Messehalle 1 haben die deutschen Voltigierer gezeigt, wer bei der "Partner Pferd" den Ton angibt. In allen drei Wettbewerben des FEI-Weltcups gingen die Siege an deutsche Starter.