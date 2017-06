Tony Martin hat zum sechsten Mal in Serie den deutschen Meistertitel im Einzelzeitfahren gewonnen. Der viermalige Weltmeister siegte am Freitag in Chemnitz nach 48 km vor Jasha Sütterlin (Freiburg/Movistar und zeigte einen gelungenen Formtest für den Grand Depart der 104. Tour de France in Düsseldorf.

Beim Tour-Auftaktzeitfahren über 14 km peilt der 32-Jährige den Sieg und damit das Gelbe Trikot an. Martin war in 54:16 Minuten 14 Sekunden schneller als der starke Sütterlin. Das Podium komplettierte Nils Politt (Köln/Katjuscha-Alpecin), der 1:17 Minute zurücklag. Sütterlin und Politt werden ebenfalls bei der Frankreich-Rundfahrt am Start stehen. Für Martin war es der insgesamt siebte Meistertitel in seiner Paradedisziplin - mit einem Vorsprung, der wesentlich knapper ausfiel als in den Vorjahren.



"Alles andere als ein Sieg wäre inakzeptabel, ohne überheblich zu sein. Der Weg dahin war nicht so wie erhofft", sagte Martin im Anschluss. Mit seiner Verfassung ist er aber zufrieden: "Mein Körper fühlt sich großartig an, ich brauche mir keine Sorgen zu machen." Das Straßenrennen am Sonntag wird Martin im Gegensatz zu den anderen deutschen Stars auslassen. Dann kämpfen Marcel Kittel, Andre Greipel und John Degenkolb über 213,4 km um das begehrte Trikot mit schwarz-rot-goldenen Brustring.